Морозов вернулся в состав «Спартака»

13 ноября, 17:53
Нападающий Иван Морозов вернулся в расположение «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых.
Отмечается, что 25-летний форвард готовится вместе с командой к предстоящим играм.
29 августа на Кубке мэра Москвы хоккеист сдал допинг-тест, который показал наличие запрещенного вещества. 16 сентября его отстранили от тренировок и игр. Позже хоккеист признался, что употреблял кокаин.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Морозова на один месяц.
Константин Мишин
его включили в список регулярно тестируемых игроков РУСАДА, он наверное пятьдесят пробирок нассыт за этот сезон... :rofl: в его случае надо быть полным идиотом что бы начать опять нюхать и спалиться на этом деле
14.11.2025
Константин Мишин
надеюсь он будет пахать как лошадь, :rofl: извините за каламбур, что бы помочь команде, которую он подвёл...
13.11.2025
555 555
Это конечно хорошая новость,но ... Рецидива не будет?
13.11.2025