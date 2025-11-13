Морозов вернулся в состав «Спартака»

Нападающий Иван Морозов вернулся в расположение «Спартака», сообщает пресс-служба красно-белых. Отмечается, что 25-летний форвард готовится вместе с командой к предстоящим играм. 29 августа на Кубке мэра Москвы хоккеист сдал допинг-тест, который показал наличие запрещенного вещества. 16 сентября его отстранили от тренировок и игр. Позже хоккеист признался, что употреблял кокаин. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Морозова на один месяц.

Константин Мишин его включили в список регулярно тестируемых игроков РУСАДА, он наверное пятьдесят пробирок нассыт за этот сезон... :rofl: в его случае надо быть полным идиотом что бы начать опять нюхать и спалиться на этом деле 14.11.2025

Константин Мишин надеюсь он будет пахать как лошадь, :rofl: извините за каламбур, что бы помочь команде, которую он подвёл... 13.11.2025