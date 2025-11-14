Морозов выйдет во втором звене «Спартака» в матче с «Северсталью»

14 ноября, 18:41
«Спартак» объявил состав на матч FONBET чемпионата НХЛ против «Северстали».
Нападающий Иван Морозов выйдет во втором звене с Никитой Коростелевым и Павлом Порядиным. Для 25-летнего форварда данный матч станет первым после дисквалификации.
29 августа на Кубке мэра Москвы Морозов сдал допинг-тест, который показал наличие в организме запрещенного вещества. 16 сентября хоккеиста отстранили от тренировок и игр. Позже хоккеист признался, что употреблял кокаин.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Морозова на один месяц.
Перешел на алкоголь
14.11.2025
MegaSmalex
Выйдет ужаленный.
14.11.2025