Морозов забросил шайбу в первом матче после дисквалификации

14 ноября, 20:24
Нападающий «Спартака» Иван Морозов забросил шайбу в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Северстали».
Это произошло в середине первого периода встречи.
Игра против череповецкой команды является первой для 25-летнего форварда после дисквалификации.
29 августа на Кубке мэра Москвы Морозов сдал допинг-тест, который показал наличие в организме запрещенного вещества. 16 сентября хоккеиста отстранили от тренировок и игр. Позже хоккеист признался, что употреблял кокаин.
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Морозова на один месяц.
Горын
Шайбы всех наркоманов писаки СЭ будут праздновать?
14.11.2025
Неприкрытый Писярев
Дорожкой потом отметит
14.11.2025