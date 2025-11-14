Видео
14 ноября, 20:24

Морозов забросил шайбу в первом матче после дисквалификации

Сергей Ярошенко

Нападающий «Спартака» Иван Морозов забросил шайбу в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Северстали».

Это произошло в середине первого периода встречи.

Игра против череповецкой команды является первой для 25-летнего форварда после дисквалификации.

29 августа на Кубке мэра Москвы Морозов сдал допинг-тест, который показал наличие в организме запрещенного вещества. 16 сентября хоккеиста отстранили от тренировок и игр. Позже хоккеист признался, что употреблял кокаин.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) дисквалифицировало Морозова на один месяц.

  • Горын

    Шайбы всех наркоманов писаки СЭ будут праздновать?

    14.11.2025

  • Неприкрытый Писярев

    Дорожкой потом отметит

    14.11.2025

