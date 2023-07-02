Мошаров: «Ларионов всех напрягает со своими новаторскими идеями»

Бывший нападающий «Трактора» Денис Мошаров рассказал, чем ему симпатизирует нижегородское «Торпедо».

«Мои симпатии (после «Трактора», конечно) на стороне «Торпедо»: от такой игры захватывает дух. Интересно, как выступит команда в этом сезоне, потому что она последней выходит из отпуска и проведет только шесть-семь матчей в межсезонье. Думаю, что Игорь Ларионов всех напрягает со своими новаторскими идеями. Но мне нравится его посыл, что надо играть больше — даже в июне, так как мы сейчас не участвуем в международных соревнованиях. Думаю, в этом сезоне будет интересная команда и в Череповце, ведь «Северсталь» возглавил Андрей Козырев. Помню, как его «СКА-Нева» била рекорды результативности в ВХЛ», — приводит «РБ Спорт» слова Мошарова.

В минувшем сезоне «Торпедо» вышло во второй раунд плей-офф КХЛ, где уступило в серии СКА со счетом 0-4.