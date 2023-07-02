Мошаров: «В 2022-м «Трактор» мог взять Кубок Гагарина, не сломай Панин Седлака»

Бывший форвард «Трактора» Денис Мошаров заявил, что челябинская команда могла выиграть Кубок Гагарина в сезоне-2021/22.

«Уверен, что в новом сезоне «Трактор» выполнит задачу минимум и попадает в плей-офф. В этом никто не должен сомневаться. А в плей-офф может случиться что угодно. Мы все помним сезон-2021/22, когда у «Трактора» были все возможности, чтобы взять Кубок Гагарина. Не сломай Григорий Панин Лукаша Седлака, все могло бы быть по-другому. Я считаю, что у нас тогда была лучшая команда в КХЛ. «Трактор» чуть ли не единственный, кто смог сохранить всех иностранцев. Если бы не травмы Седлака и Пулккинена, то играли бы в финале сто процентов», — приводит «РБ Спорт» слова Мошарова.

В сезоне-2022/23 «Трактор» не вышел в плей-офф КХЛ. С 2020 года главным тренером команды является Анвар Гатиятулин.