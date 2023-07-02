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Сегодня, 15:25

Сын заместителя губернатора Мошаров: «У меня не было ни блата, ни административного ресурса в «Тракторе»

Алина Савинова
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Бывший форвард «Трактора» Денис Мошаров высказался о своей игровой карьере.

— Ваш отец, Станислав Мошаров, заместитель губернатора Челябинской области. Как вы относились к тому, что вас считали блатным?

— У меня никогда не было ни блата, ни административного ресурса в «Тракторе». Мой отец — порядочный человек, и я горжусь им. Я считаю, что моя фамилия даже помешала мне заиграть в КХЛ, — приводит «РБ Спорт» слова Мошарова.

— Чувствовали в себе силы заиграть в КХЛ?

— Я не системный игрок и, может быть, из-за этого погорел. Я не умел играть по заданию. Думаю, это многим тренерам не нравилось. У меня был реальный шанс заиграть в «Тракторе» в 2014-м году, когда команду возглавлял Карри Киви. Мне очень нравилась его работа, но место в составе тогда все-таки отдали моим конкурентам. Второй раз шанс появился, когда главным тренером «Трактора» был Герман Титов. Однако «Трактор» (я не принимал участия в этом матче) проиграл 0:5 в Уфе, и Титова сняли. Больше в состав команды я не попадал.

Мошаров провел 15 матчей за «Трактор» в КХЛ. В ВХЛ он выступал в составе таких команд, как «Челмет», «Рубин», «Хумо» и «Южный Урал».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/sy-n-zamestitelya-gubernatora-u-menya-ne-by-lo-ni-blata-ni-administrativnogo-resursa-v-traktore/
Денис Мошаров
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
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