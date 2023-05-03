«Спартак» заключил контракт с защитником сборной Словакии Чайковски

Московский «Спартак» подписал контракт с защитником сборной Словакии Михалом Чайковски, сообщает пресс-служба команды. Его соглашение рассчитано на два года.

Ранее 30-летний хоккеист выступал за «Сибирь» из Новосибирска, набрав 18 (8+10) очков и показатель полезности «+9» за 64 игры чемпионата и плей-офф. Всего в КХЛ он провел 143 (50+93) очка в 333 играх за «Сибирь», московское «Динамо» и «Автомобилист».

Он также является бронзовым призером Игр в Пекине в составе сборной Словакии.