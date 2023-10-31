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Сегодня, 14:51

Московское «Динамо» обменяло Морозова в «Адмирал» на денежную компенсацию

Алина Савинова
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Московское «Динамо» и «Адмирал» совершили обмен, в результате которого клуб из Владивостока в обмен на денежную компенсацию получил нападающего Егора Морозова, сообщает пресс-служба КХЛ.

Морозов стал игроком «Динамо» в прошедшее межсезонье. За бело-голубых 28-летний форвард провел 11 матчей, не отличившись результативными действиями.

Ранее Морозов выступал за молодежную команду «Ак Барса», донецкий «Донбасс», «Сочи» и «Северсталь». Всего на его счету 364 матча в КХЛ, в которых он набрал 108 (51+57) очков. Морозов принимал участие в шести розыгрышах Кубка Гагарина.

Источник: https://t.me/khl_official_telegram/18030
Егор Морозов
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Динамо (Москва)
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