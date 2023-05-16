Московское «Динамо» объявило об уходе шведского нападающего Лилья

Как ранее сообщал «СЭ», нападающий Якоб Лилья покинул московское «Динамо».

Пресс-служба клуба информирует, что права на шведского игрока остаются за бело-голубыми. Контракт хоккеиста с клубом был рассчитан до 30 апреля 2024 года.

«Одно из самых сложных решений нынешнего межсезонья. И клуб, и игрок были заинтересованы в том, чтобы отработать контракт полностью. Тем не менее определенные юридические нюансы и новый лимит на легионеров вынуждают нас действовать таким образом. Лилья покидает не только «Динамо», но и КХЛ. Права на него закреплены за нами. Удачи Якобу в новом клубе!» — сказал спортивный директор клуба Алексей Сопин.

29-летний Лилья в минувшем сезоне провел 52 матча в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 27 (13+14) очков, а также 4 (1+3) балла в 6 встречах плей-офф.