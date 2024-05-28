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Сегодня, 20:11

Московское «Динамо» отказалось подписывать Радулова

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
Александр Радулов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Как стало известно «СЭ», «Динамо» отказалось от подписания Александра Радулова из-за желания форварда получить бонус размером 30 миллионов рублей по однолетнему контракту.

Изначально стороны согласовали сделку по схеме «50+5». Однако после утверждения условий сторона хоккеиста решила пересмотреть бонусную часть, что заставило бело-голубых выйти из переговоров.

В минувшем сезоне Александр Радулов провел 58 матчей за «Ак Барс» в регулярном чемпионате КХЛ и набрал 40 (16+24) очков. В плей-офф на его счету 1 гол и 3 результативные передачи в 4 играх.

Александр Радулов
ХК Ак Барс
ХК Динамо (Москва)
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