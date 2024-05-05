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Сегодня, 20:26

Московское «Динамо» представило тренерский штаб на сезон-2024/25

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Московское «Динамо» объявило состав тренерского штаба на следующий сезон КХЛ.

В тренерском штабе Алексея Кудашова остались старший тренер Вячеслав Козлов, тренер Андрей Скопинцев, тренер по развитию Андрей Писарев, тренеры по физической подготовке Александр Ахлаткин и Ларс-Йоран Альквист.

Новым членом тренерского штаба стал Артем Яцкевич, который будет работать с вратарями бело-голубых. В прошлом сезоне он работал в «Югре».

В минувшем сезоне «Динамо» проиграло «Трактору» (0-4 в серии) во втором раунде Кубка Гагарина.

Источник: ХК «Динамо»
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