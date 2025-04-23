Московское «Динамо» продлило контракт с Подъяпольским

Вратарь Владислав Подъяпольский продолжит выступать за московское «Динамо».

Клуб объявил о подписании нового соглашения с голкипером, которое рассчитано до 31 мая 2027 года.

В декабре 2024 года Подъяпольский перешел в «Динамо» и стал лучшим вратарем регулярного чемпионата по проценту отраженных бросков — 93,8%. В среднем он пропускал 2,04 шайбы.

Владислав Подъяпольский — воспитанник «Металлурга», где начал карьеру в КХЛ. Также он играл за «Ак Барс», «Северсталь», «Ладу», СКА и московское «Динамо». В КХЛ на счету 29-летнего вратаря 353 матча и 123 победы с процентом отраженных бросков 92,2%.