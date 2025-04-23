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Сегодня, 16:46

Московское «Динамо» продлило контракт с Подъяпольским

Камила Абдурахманова
Владислав Подъяпольский.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Вратарь Владислав Подъяпольский продолжит выступать за московское «Динамо».

Клуб объявил о подписании нового соглашения с голкипером, которое рассчитано до 31 мая 2027 года.

В декабре 2024 года Подъяпольский перешел в «Динамо» и стал лучшим вратарем регулярного чемпионата по проценту отраженных бросков — 93,8%. В среднем он пропускал 2,04 шайбы.

Владислав Подъяпольский — воспитанник «Металлурга», где начал карьеру в КХЛ. Также он играл за «Ак Барс», «Северсталь», «Ладу», СКА и московское «Динамо». В КХЛ на счету 29-летнего вратаря 353 матча и 123 победы с процентом отраженных бросков 92,2%.

Источник: ХК «Динамо»
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Владислав Подъяпольский
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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