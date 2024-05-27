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Сегодня, 14:54

Московское «Динамо» переподписало контракт с форвардом Пакеттом

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Московское «Динамо» расторгло контракт канадского форварда Седрика Пакетта и заключило с ним новое соглашение, рассчитанное на два года. Об этом сообщает пресс-служба КХЛ.

В минувшем сезоне КХЛ 30-летний нападающий сыграл в 65 матчах, в которых забросил 25 шайб и отдал 16 результативных передач.

Ранее в «Динамо» сообщили, что канадец в скором времени может получить российское гражданство, после чего не будет считаться легионером.

В ходе карьеры Пакетт выступал за «Сиракьюз», «Тампу-Бэй», «Оттаву», «Каролину», «Монреаль», «Лаваль Рокет» и минское «Динамо».

Седрик Пакетт
Хоккей
КХЛ
ХК Динамо (Москва)
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