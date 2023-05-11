Сегодня, 16:13
Московское «Динамо» совершило два обмена с клубами ВХЛ, сообщает КХЛ.
Из «Тамбова» динамовцы заполучили вратаря Максима Моторыгина, а из «Дизеля» — нападающего Даниила Лапина. Клубы ВХЛ получили денежную компенсацию.
Контракт с Лапиным рассчитан на один год и носит двусторонний характер, соглашение с Моторыгиным рассчитано на два года и тоже носит двусторонний характер.
Прошлый сезон стал для 24-летнего форварда лучшим в карьере. За 56 игр Лапин набрал 41 (24+17) балл.
Предыдущие два сезона 20-летний Моторыгин провел в ВХЛ, выступая за ЦСК-ВВС и ХК «Тамбов». Всего в ВХЛ голкипер сыграл 65 матчей при проценте отраженных бросков 91.