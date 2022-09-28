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28 сентября, 10:26

Московское «Динамо» завершило трансферную кампанию в нынешнем сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин объявил, что клуб завершил трансферную кампанию в этом сезоне.

«Больше никого мы приобретать не будем, будем пользоваться нынешним составом, а также нашей молодежкой, командой из Петербурга, опираться на динамовский хоккей», — приводит ТАСС слова Воронина.

Трансферное окно в КХЛ закроется 27 декабря. Последним приобретением динамовцев стал американский защитник Бреннан Менелл.

«Динамо» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ с 16 очками в 11 матчах.

Источник: https://tass.ru/sport/15891753
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ХК Динамо (Москва)
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