Московское «Динамо» завершило трансферную кампанию в нынешнем сезоне

Президент и председатель совета директоров московского «Динамо» Виктор Воронин объявил, что клуб завершил трансферную кампанию в этом сезоне.

«Больше никого мы приобретать не будем, будем пользоваться нынешним составом, а также нашей молодежкой, командой из Петербурга, опираться на динамовский хоккей», — приводит ТАСС слова Воронина.

Трансферное окно в КХЛ закроется 27 декабря. Последним приобретением динамовцев стал американский защитник Бреннан Менелл.

«Динамо» занимает второе место в таблице Западной конференции КХЛ с 16 очками в 11 матчах.