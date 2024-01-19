Мостовой: «В КХЛ болею за «Спартак», за Алексея Жамнова»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой рассказал, что болеет за «Спартак» в КХЛ.

«Я очень часто смотрю КХЛ. Думаю, даже процентов 80 игр. Болею за «Спартак», за Алексея Жамнова и все чаще стал выбираться на игры красно-белых. Очень рад что спартаковцы прервали серию неудач и выиграли последнюю встречу. А то уже начали клевать команду, тренера и Илью Ковальчука.

Это глупости и ужас. В 40 лет вернулся и забросил уже три шайбы. Ничего себе. Всем бы так в 40 лет. Остальные в 25 уже заканчивают. Более того, если из лазарета вернутся Мальцев, Морозов, Локтионов, то считаю, что подопечные Жамнова будут одними из претендентов на Кубок Гагарина. А еще лучше будет, если менеджмент клуба подпишет пару новичков», — цитирует RT Мостового.

«Спартак» с 69 очками занимает третье место в турнирной таблице Западной конференции.