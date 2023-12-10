Мостовой рассказал о своем участии в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ

Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Мостовой прокомментировал свое участие в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ.

Мостовой был помощником главного тренера команды дивизиона Боброва Алексея Жамнова.

— Хоккей и футбол неразрывны друг от друга, — начал Мостовой. — С Жамновым знакомы уже лет в 30. С полуслова друг друга понимаем.

— Откуда у вас любовь к хоккею?

— У меня в детстве был хоккей и футбол. Лет в 15 надо было определяться. И я забросил коньки лет на 30. Когда вернулся в Россию, начал по новой.

— Как часто тренируетесь?

— Раньше — часто. Последние года два, когда начались проблемы со спиной, редко. В первые две смены задохнулся.

— Можно ли сравнить атмосферу на «СКА Арене» с футбольной?

— Я сначала посмотрел и не понял — мы на футбольный стадион что ли пришли? Было ощущение, что приехал на небольшую футбольную арену. Есть много стадионов такого масштаба, во Франции, Испании, Италии, — сказал Мостовой.

Команда дивизиона Боброва заняла третье место в ФОНБЕТ Матче звезд КХЛ, обыграв Дивизион Чернышева (7:4) в игре за бронзу.