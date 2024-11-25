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Сегодня, 15:40

Моторыгин: «Комтуа — главный провокатор КХЛ? У него такой стиль, на тренировках он обычный»

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Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин оценил старт команды в регулярном чемпионате FONBET КХЛ.

— Сентябрь был довольно скомканным месяцем, но сейчас команда набрала ход и находится в тройке Западной конференции. Можно ли сказать, что вышли на пик?

— Я думаю, что еще не вышли, но в ближайшее время сможем это сделать.

— Алексей Кудашов (главный тренер команды. — Прим. «СЭ) сказал, что «Динамо» Кубок континента не нужен. Вам как голкиперу хотелось бы вновь получить этот трофей?

— Я думаю, что как бонус выиграть его приятно, но выиграть Кубок Гагарина — намного почетнее. Самая главная задача — выигрывать в каждом матче. Если получится выиграть Кубок континента, хорошо, нет — ничего страшного.

— То есть цели гнаться за «Локомотивом», который практически не теряет очков, нет?

— Конечно, гнаться в любом случае хочется, потому что это приносит большее количество побед и очков. Мы сможем повыше подняться в турнирной таблице.

— В это межсезонье к команде присоединился Хантер Миска. В начале сезона его многие критиковали, но сейчас он стабильно играет. Можно ли сказать, что по уровню он один из лучших голкиперов лиги?

— Хантер — хороший вратарь. Первое время у него не получалось, потому что ему нужно было акклиматизироваться, привыкнуть к уровню лиги. Так же как и Максиму Комтуа, который сейчас добавляет. Я думаю, что дальше ему будет проще и он будет играть еще лучше.

— А как вам уровень конкуренции с ним?

— Хороший вратарь. С ним интересно конкурировать.

— О Комтуа. Многие говорят, что это главный провокатор лиги, и сравнивают его с [Брэдом] Маршаном. Вы, как человек, играющий с Максимом в одной команде, согласны с таким мнением?

— У него свой стиль. На тренировках он обычный, простой парень, который никого не задевает. Возможно, то, что происходит на играх, показывает его стиль.

— Впереди у команды игры с «Локомотивом» и ЦСКА. Как справляться с такими разными по стилю оппонентами?

— Главное, чтобы мы не пропускали контратак, хорошо строились в средней зоне и ловили соперника на ошибках.

В этом сезоне Моторыгин сыграл 18 матчей и смог одержать 10 побед.

Федор Носов

КХЛ
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