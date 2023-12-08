Моторыгин: «Ни к кому из нападающих «Северстали» особенно не готовился»

Вратарь московского «Динамо» Максим Моторыгин прокомментировал победу над «Северсталью» (2:1 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Хорошая тяжелая игра. Поначалу команда помогала, бросков особо не было. Но в третьем периоде, когда соперник побежал отыгрываться, было достаточно работы. «Северсталь» -тяжелый соперник, организованно играет, мало удаляется, поэтому такие тяжелые игры периоды. Все подустали, ждали паузу, все хотели просто выиграть и отдали все силы. Кого знаю из нападающих «Северстали»? Абросимова, Аймурзина, который не играл сегодня. Но ни к кому сегодня особенно не готовился», — цитирует пресс-служба лиги Моторыгина.

«Динамо» (56 очков) после 40 матчей занимает второе место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» с 41 очком идет на седьмой строчке.