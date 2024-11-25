Моторыгин: «Хочется оказаться среди легенд «Динамо»

Голкипер московского «Динамо» Максим Моторыгин поделился впечатлениями от посещения музея одноименного спортивного общества в Петровском парке.

— Очень полезное мероприятие, потому что это наша история. Было очень интересно узнать многие вещи. Раньше особо не увлекался историей. Думаю, что впоследствии приду на полную экскурсию.

— На исторических плакатах сегодня показывали многих легенд динамовского прошлого. Хочется, чтобы через 20-30 лет и твоя фотография появилась в этом ряду?

— Конечно, хочется. А кому может не хотеться? (улыбается) Для этого надо больше работать, стараться и играть.

В этом сезоне FONBET чемпионата КХЛ Моторыгин сыграл 18 матчей и одержал 10 побед.

Федор Носов