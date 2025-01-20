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Сегодня, 20:40

Мойл перешел из «Куньлуня» в американский «Толидо»

Алина Савинова
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Американский нападающий Нолан Мойл покинул «Куньлунь», сообщает пресс-служба пекинского клуба.

Отмечается, что 25-летний хоккеист подписал контракт с «Толидо» из ECHL.

«Мойл не выходил на лед с 17 ноября, все это время находясь в запасе. Как и любому другому игроку, ему необходима игровая практика. Даже такому, который совсем недавно был капитаном команды Адама Фантилли. Желаем Нолану удачи в матчах этого сезона и не прощаемся!» — говорится в заявлении «Куньлуня».

Форвард выступал за китайский клуб с сезона-2023/34. Всего в КХЛ он провел 67 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков.

Источник: https://t.me/krschina/16639
Хоккей
КХЛ
ХК Куньлунь Ред Стар
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