Мойл перешел из «Куньлуня» в американский «Толидо»

Американский нападающий Нолан Мойл покинул «Куньлунь», сообщает пресс-служба пекинского клуба.

Отмечается, что 25-летний хоккеист подписал контракт с «Толидо» из ECHL.

«Мойл не выходил на лед с 17 ноября, все это время находясь в запасе. Как и любому другому игроку, ему необходима игровая практика. Даже такому, который совсем недавно был капитаном команды Адама Фантилли. Желаем Нолану удачи в матчах этого сезона и не прощаемся!» — говорится в заявлении «Куньлуня».

Форвард выступал за китайский клуб с сезона-2023/34. Всего в КХЛ он провел 67 матчей, в которых набрал 13 (5+8) очков.