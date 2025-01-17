Мойсевич — об ошибке Никишина у ворот СКА в матче с «Северсталью»: «Подвела коммуникация, не поняли друг друга»

Вратарь СКА Павел Мойсевич прокомментировал «СЭ» результат матча FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:7).

— Я не знаю, что пошло не так. Игра в обороне, неуверенные действия... Соперник нас переиграл. Первые два периода — так точно.

— Что случилось при первой пропущенной шайбе?

— Просто не разобрались с Саней [Никишиным]. Подвела коммуникация, не поняли друг друга. Так бывает. Для нас частая история, что мы начинаем играть после пропущенных шайб. Когда уступаем — начинаем догонять соперника. Надо научиться с первых минут играть, забивать, а потом уже спокойно играть, без интриги. Психологический момент? Персонально у меня проблем нет, — сказал Мойсевич «СЭ».

СКА потерпел четвертое поражение подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Ротенберга с 55 очками располагается на седьмой строчке на «Западе».