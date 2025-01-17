Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 16:25

Мойсевич — об ошибке Никишина у ворот СКА в матче с «Северсталью»: «Подвела коммуникация, не поняли друг друга»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Вратарь СКА Павел Мойсевич прокомментировал «СЭ» результат матча FONBET чемпионата КХЛ с «Северсталью» (4:7).

— Я не знаю, что пошло не так. Игра в обороне, неуверенные действия... Соперник нас переиграл. Первые два периода — так точно.

— Что случилось при первой пропущенной шайбе?

— Просто не разобрались с Саней [Никишиным]. Подвела коммуникация, не поняли друг друга. Так бывает. Для нас частая история, что мы начинаем играть после пропущенных шайб. Когда уступаем — начинаем догонять соперника. Надо научиться с первых минут играть, забивать, а потом уже спокойно играть, без интриги. Психологический момент? Персонально у меня проблем нет, — сказал Мойсевич «СЭ».

СКА потерпел четвертое поражение подряд. Ранее армейцы проиграли «Спартаку», московскому «Динамо» и «Локомотиву». Команда Ротенберга с 55 очками располагается на седьмой строчке на «Западе».

КХЛ
ХК СКА
Читайте также
Трусова находится на третьем месяце беременности
«Он хоть помнит, что пару месяцев назад сломал кость?». Реакция Америки на победную шайбу и новый рекорд Овечкина
В Москве эксперт по снятию стресса покончила с собой из-за стресса
Дагестанский боец 21 день оборонял блиндаж в одиночестве
Украденные перстни Малкина нашли у него же дома
ВС РФ взяли в плен боевиков ВСУ при освобождении Леонидово и Александрии
Популярное видео
«Юта» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Авангард» снова топ. СКА расторг Деанджело. Ларионов мимо плей-офф?
«Филадельфия» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя