Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 08:25

Вратарь СКА Мойсевич: «После первой победы наша лучшая игра вернется»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Вратарь СКА Павел Мойсевич в беседе с корреспондентом «СЭ» прокомментировал поражение от «Сочи» (2:5) в матче FONBET чемпионата КХЛ. Это поражение стало для армейцев четвертым подряд.

— Было ожидаемо, что «Сочи» так сыграет, — сказал Мойсевич. — Мы к каждому сопернику готовимся, тренерский штаб показывает нам игру каждой команды. Мы знаем, как играет «Сочи», и в принципе были готовы к ним. Они хорошо отрабатывали в обороне и ловили нас на контратаках.

— По ходу матча «Сочи» заработал пять двухминутных удалений. Почему СКА не удалось реализовать ни одного большинства?

— Не везет, шайба не идет в ворота. У нас был отрезок в сезоне, когда мы за три игры забили 20 с чем-то шайб. Сейчас шайба в последнее время не заходит. Думаю, за счет командных действий, тренировок мы прервем эту неудачную серию.

— Четыре поражения подряд. Можно ли эту серию назвать промежуточной неудачей?

— Да, верно, промежуточная неудача. Надо правильно готовиться к играм, сплотиться как команда. Думаю, после первой победы (надеюсь, она случится в следующем матче) наша лучшая игра вернется.

СКА проиграл &laquo;Сочи&raquo; (2:5) в&nbsp;матче КХЛ 7&nbsp;ноября 2024 года. У СКА уже четыре поражения подряд. Вопросов к Ротенбергу становится все больше

СКА проиграл четвертую встречу подряд. Питерцы (32 очка после 25 игр) опустились на третью позицию в турнирной таблице Западной конференции.

КХЛ
ХК СКА
ХК Сочи

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Шольц досрочно покинет пост канцлера Германии. Почему это важно
Фигуристы Косторная и Куница пропустят два сезона
Губернатор Саратовской области сообщил о падении обломков БПЛА в промзоне
Головина заменили Миранчуком, Карпин ответил Дзюбе. Что происходит в сборной России перед матчами с Брунеем и Сирией
Легендарного комментатора боев задержали в Махачкале
Путин назвал открытие Олимпиады оскорбительным для миллионов христиан
Сегодня
Вчера
Неделя