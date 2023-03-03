Мозякин: «Давно не общался с прессой. Сейчас понимаю, что это нужно»

Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему стал более медийной персоной.

— Вы в последнее время стали более медийным человеком. Вам это по душе?

— Я понимал, на какую должность иду. И что мне предстоит общаться с детьми, родителями, руководством и прессой. Я этого давно не делал. Сейчас понимаю, что это нужно. Думаю, все заметили, что я стараюсь быть более открытым.

— Вы даже во «ВКонтакте» завели себе страницу.

— Да, а где еще сейчас можно что-то вести?

— Раньше вы публиковали фотографии в одной запрещенной сейчас сети.

— Да, было такое, но я не очень активно вел аккаунт. Большинство фотографий как раз были с Зариповым и Коваржем. Потом мне это перестало быть интересным.

— На лед сейчас не выходите?

— Выхожу. Больше с детьми. На днях принимал участие в семейном турнире с дочками. Опять возвращается интерес к конькам, клюшке и азарту. Надеюсь, в скором времени буду побольше времени проводить на льду.