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Сегодня, 14:00

Мозякин: «Давно не общался с прессой. Сейчас понимаю, что это нужно»

Михаил Скрыль
Корреспондент
Хоккеист Сергей Мозякин
Сергей Мозякин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин в эксклюзивном интервью «СЭ» объяснил, почему стал более медийной персоной.

— Вы в последнее время стали более медийным человеком. Вам это по душе?

— Я понимал, на какую должность иду. И что мне предстоит общаться с детьми, родителями, руководством и прессой. Я этого давно не делал. Сейчас понимаю, что это нужно. Думаю, все заметили, что я стараюсь быть более открытым.

— Вы даже во «ВКонтакте» завели себе страницу.

— Да, а где еще сейчас можно что-то вести?

— Раньше вы публиковали фотографии в одной запрещенной сейчас сети.

— Да, было такое, но я не очень активно вел аккаунт. Большинство фотографий как раз были с Зариповым и Коваржем. Потом мне это перестало быть интересным.

— На лед сейчас не выходите?

— Выхожу. Больше с детьми. На днях принимал участие в семейном турнире с дочками. Опять возвращается интерес к конькам, клюшке и азарту. Надеюсь, в скором времени буду побольше времени проводить на льду.

Сергей Мозякин и&nbsp;Данис Зарипов. «Всегда хотели играть в тройке с Данисом. И такой момент произошел». Мозякин — о карьере Зарипова

Данис Зарипов
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