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Сегодня, 11:32

Мозякин и Зарипов планируют провести два прощальных матча летом 2023 года

Михаил Скрыль
Корреспондент
Сергей Мозякин и Данис Зарипов в составе «Металлурга» в 2016 году.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Сергей Мозякин и Данис Зарипов, объявившие об окончании профессиональной карьеры, летом 2023 года планируют провести два прощальных матча: в Магнитогорске и Казани. Об этом в интервью «СЭ» рассказал экс-форвард «Металлурга» и сборной России Мозякин.

— Мы видели прощальный матч Даниса Зарипова. Когда состоится церемония, посвященная окончанию вашей карьеры?

— Сейчас я могу сказать, что мы планируем сделать ее летом. Но мы хотели провести два матча: в Магнитогорске и Казани. Обсуждали это с Данисом. Мы готовим мероприятие, но пока говорить конкретно о датах рано.

— Насколько это будет масштабное событие? Планируете приглашать иностранных игроков?

— Мы общаемся с ребятами. Посмотрим, кто сможет, а кто — нет. Сейчас тяжело загадывать на месяцы вперед. Все зависит от самих ребят. Хотелось бы увидеть и ребят из НХЛ — того же Женю Малкина. Хотелось бы, конечно, чтобы это мероприятие получилось масштабным.

41-летний Мозякин не играет с 2021 года. Сейчас он занимает должность директора по развитию детского хоккея в «Металлурге». В КХЛ Мозякин провел 842 матча в регулярном чемпионате и плей-офф, в которых записал на свой счет 928 (419+509) очков.

41-летний Зарипов объявил о завершении карьеры 24 февраля 2023 года. В КХЛ Данис провел 817 матчей и набрал 685 (292+393) очков.

Зарипов является пятикратным обладателем Кубка Гагарина. Мозякин выигрывал этот трофей дважды.

Данис Зарипов
Сергей Мозякин
КХЛ
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