Мозякин назвал Зарипова одним из лучших партнеров за карьеру

Олимпийский чемпион и двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Мозякин высказался о Данисе Зарипове, с которым несколько лет выступал в магнитогорском «Металлурге».

«Данис — хороший друг, а на льду — изобретатель и хитрец. Лучший ли он партнер за карьеру? Не хотелось бы сейчас кого-то обидеть, но один из лучших точно», — приводит слова Мозякина Metaratings.ru.

Зарипов — самый титулованный игрок в истории КХЛ, он пять раз выигрывал Кубок Гагарина. Также он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014) в составе сборной России.

В общей сложности Зарипов провел 663 матча в регулярке КХЛ и набрал 557 (235+322) очков. В плей-офф — 154 игры и 128 (57+71) очков.