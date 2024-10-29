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Сегодня, 21:19

Мозякин после рекорда Шипачева: «Вадя, мои поздравления. Ты огромный молодец»

Руслан Минаев
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Бывший нападающий Сергей Мозякин поздравил форварда минского «Динамо» Вадима Шипачева с рекордом по очкам в истории КХЛ.

«Вадя, хотел бы поздравить тебя с твоим достижением и теперь уже твоим рекордом. Я рад, что ни в одном виде спорта нет непобитых рекордов. Сейчас, работая с детьми, я надеюсь, что наши рекорды по голам, по матчам и передачам будут побиты. Еще раз мои поздравления. Ты огромный молодец», — цитирует Мозякина пресс-служба КХЛ.

Шипачев набрал 929 (291+638) очков и обошел Мозякина — 928 (419+509) очков — в списке лучших бомбардиров в истории лиги.

Вадим Шипачев
Сергей Мозякин
Хоккей
КХЛ

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