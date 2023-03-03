Мозякин рассказал, за какими командами и сериями он будет следить в плей-офф

Лучший бомбардир в истории КХЛ Сергей Мозякин в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, какие команды и события ему интересны в стартовавшем Кубке Гагарина.

— Какие ваши ожидания от борьбы за Кубок Гагарина? Внимательно следили за регуляркой?

— Все матчи регулярки, конечно, не смотрел. Но видел повторы большинства игр. Мне нравится, как ведет себя Игорь Ларионов и как играет его команда. Слежу за ним — и по игре, и в медиа. Конечно, буду смотреть за «Металлургом». Не знаю, будет ли играть в плей-офф Данис. Если он выйдет, то буду следить за «Ак Барсом». Всегда слежу за ярославским «Локомотивом». Интересно, как сыграет в плей-офф «Торпедо». Регулярка — это одно, а в плей-офф — другой хоккей. Команда подобралась интересная. И соперник — «Динамо» — противоположный по игре и стилю клуб. Интересно будет посмотреть за серией.

— Как думаете, «Торпедо» может пройти «Динамо» в первом раунде?

— Не знаю. Вот как раз интересно посмотреть и узнать, как их стиль работает в плей-офф. С удовольствием буду следить за этой серией.