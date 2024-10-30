Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

FONBET Чемпионат КХЛ. Новости

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 04:54

Мозякин уверен, что бомбардирский рекорд Шипачева в КХЛ будет побит

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Telegram Дзен

Бывший нападающий «Металлурга» Сергей Мозякин отреагировал на то, что форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев побил его рекорд по числу набранных очков в FONBET чемпионате КХЛ.

«Ни один рекорд не вечен, так и должно быть. Уверен, появятся еще игроки, которые смогут потом побить этот рекорд», — приводит ТАСС слова Мозякина.

Во вторник, 29 октября, Шипачев сделал результативную передачу в матче с «Северсталью» (2:5). Форвард набрал 929-е очко в КХЛ и опередил Мозякина (928).

На счету Шипачева 291 гол и 638 результативных передач в КХЛ. У Мозякина — 419 шайб и 509 голевых пасов.

Источник: ТАСС

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Следователи проведут проверку из-за угроз в адрес семьи Ильи Резника
Шипачев обогнал Мозякина и стал рекордсменом КХЛ по очкам
Биологи зафиксировали крупнейшее нападение трески на мойву у берегов Норвегии
Взять на взнос: россияне смогут разом забрать до 412 тыс. рублей пенсионных накоплений
Неожиданный промах Роналду с пенальти. Из-за него «Аль-Наср» снова остался без кубка
«МЮ» выгнал тен Хага и купил нового тренера за 10 млн. Что происходит в «Манчестер Юнайтед»
Сегодня
Вчера
Неделя