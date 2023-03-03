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Сегодня, 21:13

Мухамадуллин высказался об обмене в «Сан-Хосе»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Салавата Юлаева» Шакир Мухамадуллин высказался об обмене из «Нью-Джерси» в «Сан-Хосе».

21-летний игрок «Салавата» стал частью компенсации за переход форварда Тимо Майера в «Нью-Джерси».

«Долго об этом не думал. Из «Сан-Хосе» позвонили, сказали, что у тебя плей-офф, смотри сам, когда будешь готов к разговору», — сказал хоккеист.

Мухамадуллин был выбран «Нью-Джерси» на драфте НХЛ-2020 в первом раунде под общим 20-м номером. Зимой 2021 года хоккеист подписал с американским клубом контракт новичка и продолжил выступать за уфимцев на правах аренды. В сезоне-2022/23 он играл за фарм-клуб «Дэвилз» в АХЛ, летом 2022 года форвард вернулся в российский клуб на правах аренды.

Шакир Мухамадуллин
Хоккей
ХК Нью-Джерси Дэвилз
ХК Салават Юлаев
ХК Сан-Хосе Шаркс
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