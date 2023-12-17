Мурашов: «Списываемся с тренером «Питтсбурга», он следит за моими играми»

Голкипер «Локомотива» Сергей Мурашов поделился впечатлениями от игры в текущем сезоне КХЛ.

«Сказать доволен или недоволен — сложно. Есть позитивные, есть негативные моменты. Любой матч придает опыт, уверенность, приятно выходить за родную команду. Скорее воспринимаешь как шажок вперед в своей жизни и карьере и двигаешься дальше. Оценивать особо времени нет», — приводит «РБ Спорт» слова Мурашова.

Также он рассказал о контактах с «Питтсбургом», который выбрал его на драфте НХЛ.

«Мы списываемся с тренером по развитию вратарей, он следит за моими играми. Но не вмешивается, дает подсказки в виде обсуждения и предложений. Мне точно не мешают, а подсказывают в нюансах. Никто не давит. Все спокойно», — добавил хоккеист.

В этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 19-летний Мурашов провел 2 матча за «Локомотив», в одном из них сохранив ворота команды в неприкосновенности.