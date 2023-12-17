Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 21:24

Мурашов: «Списываемся с тренером «Питтсбурга», он следит за моими играми»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Голкипер «Локомотива» Сергей Мурашов поделился впечатлениями от игры в текущем сезоне КХЛ.

«Сказать доволен или недоволен — сложно. Есть позитивные, есть негативные моменты. Любой матч придает опыт, уверенность, приятно выходить за родную команду. Скорее воспринимаешь как шажок вперед в своей жизни и карьере и двигаешься дальше. Оценивать особо времени нет», — приводит «РБ Спорт» слова Мурашова.

Также он рассказал о контактах с «Питтсбургом», который выбрал его на драфте НХЛ.

«Мы списываемся с тренером по развитию вратарей, он следит за моими играми. Но не вмешивается, дает подсказки в виде обсуждения и предложений. Мне точно не мешают, а подсказывают в нюансах. Никто не давит. Все спокойно», — добавил хоккеист.

В этом сезоне ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ 19-летний Мурашов провел 2 матча за «Локомотив», в одном из них сохранив ворота команды в неприкосновенности.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-lokomotiva-murashov-spisy-vaemsya-s-trenerom-pittsburga-za-okean-ne-zovut/
Хоккей
КХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
0
Читайте также
Украинская теннисистка отказалась играть с Миррой Андреевой на выставочном турнире во Франции
Костомаров впервые принял участие в шоу на коньках после ампутации
Таможня Германии предупредила о конфискации рождественских подарков из России
Путин назвал «полной чушью» заявления о возможном нападении РФ на НАТО
Путин рассказал, как встретит Новый год
В Николаеве участников акции в поддержку ВСУ не пустили в бомбоубежище
Популярное видео
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Канарейкин заявил, что «Спартак» должен ставить задачу выиграть Кубок Гагарина