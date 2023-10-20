Мыльников: «Хорошая игра, уральское дерби другим быть и не может»

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, уральское дерби другим быть и не может. Проигрывали, сравняли и победили в концовке — это многого стоит. Нагрузка для вратарей? Как для меня, так и для моего соперника это была тяжёлая игра, но это наша работа. Не важно, сколько матчей я провел в сезоне, хочется всегда выигрывать. Давили неудачные последние игры? На каждый матч выходим обновленными и играем в свой хоккей», — цитирует пресс-служба лиги Мыльникова.

«Металлург» с 31 очком продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. У «Трактора» — 22 очка и 7-е место.