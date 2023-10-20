Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 06:17

Мыльников: «Хорошая игра, уральское дерби другим быть и не может»

Евгений Козинов
Корреспондент
Telegram Дзен

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошая игра, уральское дерби другим быть и не может. Проигрывали, сравняли и победили в концовке — это многого стоит. Нагрузка для вратарей? Как для меня, так и для моего соперника это была тяжёлая игра, но это наша работа. Не важно, сколько матчей я провел в сезоне, хочется всегда выигрывать. Давили неудачные последние игры? На каждый матч выходим обновленными и играем в свой хоккей», — цитирует пресс-служба лиги Мыльникова.

«Металлург» с 31 очком продолжает лидировать в турнирной таблице Восточной конференции. У «Трактора» — 22 очка и 7-е место.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/10/19/521469.html
Хоккей
КХЛ
ХК Трактор
Сергей Мыльников
0
Читайте также
«Сколько тебе заплатили, чтобы ты принял бой?!» Горячая пресс-конференция перед UFC 294
Защитник Лаксальт продлил контракт с «Динамо»
Илон Маск оценил красоту станции метро в Санкт-Петербурге
В США заявили о создании российскими военными трех котлов для ВСУ
Подозреваемый в убийстве сына и тещи музыканта Намина признал вину
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Разин: селекция «Магнитки», баллоны, разговор с Голдобиным
Михайлис: переход в «Магнитку», работа с Разиным, вариант из НХЛ
Баширов: трансферы «Салавата», сколько в Уфе потратят на зарплаты
Юров: кэмп «Миннесоты», знакомство с Капризовым, сезон в «Металлурге»
Крылов уходит, Грицюк в СКА, итоги ЧМ без России
Генменеджер «Ак Барса» Валиуллин: Радулов, Билл, Знарок, новая арена
Толчинский в СКА, Кравец остается в «Авангарде», а Яшкин — в «Ак Барсе»?
Якубов: какой будет «Лада» в КХЛ, отношения со СКА, трансферы
Шипачев: финал «Ак Барса», Радулов, Знарок, журналисты
«Амур» хочет Кубок Гагарина, обмены в КХЛ, итоги турне России-25
Оффершиты «Магнитки», белорусы на рынке, трансферные новости
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Петунин: «У «Металлурга» был пятый матч через день, это тяжеловато»