Мыльников: «Фаворитов в КХЛ на самом деле много. Считаю и «Трактор» тоже фаворитами»

Вратарь «Трактора» Сергей Мыльников прокомментировал поражение от СКА (1:3) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«В целом хорошая игра, хороший соперник, соскучился по этому делу, полтора месяца не играл. Сегодня была прекрасная атмосфера на стадионе, плюс такая вязкая, тяжелая игра, уровня плей-офф. Впереди пауза, надо будет отдохнуть немного, а дальше работать по графику.

СКА — фаворит? Фаворитов-то на самом деле много. Считаю и нас тоже фаворитами. По поводу остальных — мне абсолютно без разницы», — цитирует Metaratings.ru Мыльникова.

СКА набрал 51 очко и занимает 4-е место в турнирной таблице Западной конференции. «Трактор» с 46 очками — на 6-й строчке «Востока».