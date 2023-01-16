На Аллее спортивной славы ЦСКА прошла памятная церемония по случаю 75-летия со дня рождения Валерия Харламова

На Аллее спортивной славы ЦСКА состоялась памятная церемония, посвященная 75-летней годовщине со дня рождения легендарного советского хоккеиста Валерия Харламова. Об этом сообщает Telegram-канал московского клуба.

«Сегодня мы вспоминаем о выдающемся хоккеисте, который родился, вырос и ушел от нас как великий человек и спортсмен. Не будет больше такого Харламова. Он оставил такой яркий след, что мы и по сегодняшний день вспоминаем, как он играл, как он общался «с народом». Величие Харламова заключалось в том, что чем важнее встреча, тем лучше проявлялись его качества и как человека, и как игрока», — сказал почетный президент ЦСКА Борис Михайлов на церемонии.

«Мы постоянно показываем документальные и художественные фильмы нашим воспитанникам. Наши дети помнят и стараются быть похожими на него на тренировках. Валерий Харламов был действительно хоккеист от Бога, хоккеист с большой буквы», — добавил директор Хоккейной школы ЦСКА Алексей Деев.

Валерий Харламов — двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира и 11-кратный чемпион СССР. Он погиб 27 августа 1981 года в возрасте 33 лет в результате ДТП. 14 января ему бы исполнилось 75 лет.