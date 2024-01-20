Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 14:14

На главного тренера «Нефтехимика» Леонтьева напали в Нижнекамске

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Олег Леонтьев.
Фото ХК «Нефтехимик»
Telegram Дзен

Как стало известно «СЭ», утром 20 января на главного тренера «Нефтехимика» Олега Леонтьева было совершено нападение.

Инцидент произошел в Нижнекамске. Один из неизвестных молодых людей толкнул 53-летнего специалиста, когда проходил мимо, а затем нанес удар по голове.

Леонтьев серьезно не пострадал, ему наложили два шва. Тренер обратился с заявлением в полицию.

Олег Леонтьев возглавляет «Нефтехимик» с сезона-2021/22. В ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ-2023/24 команда занимает восьмое место в таблице Восточной конференции с 53 очками в 54 матчах.

«Нефтехимик» проведет следующий матч дома против «Адмирала» 21 января.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
20
0
Читайте также
Владислав Гавриков рассказал ряд интереснейших историй об НХЛ
Михаэль Шумахер летом может впервые после травмы появиться на публике
Выброшенного проводницей из поезда кота Твикса могли растерзать собаки
Морской пехотинец ВС РФ рассказал о рукопашной с тремя боевиками ВСУ
США уличили в желании продолжить конфликт на Украине
Посол РФ заявил о дискриминации российских рыбаков Фарерскими островами
Популярное видео
Письмо ветеранов СКА, кошмар «Торпедо», «Магнитка» — лидер
Бабаев vs Билялетдинов, Прохоркин в «Авангарде»
Ротенберг выиграл Кубок Первого канала, возвращение КХЛ
Ковальчук и Мальцев в «Спартаке», «СКА Арена», обменяют ли Жафярова
Владимир Быстров: «СКА Арена», Аршавин, КХЛ
Никита Гусев: шлем на конкурс капитанов и шутки про пиво
«Авангард»: будущее Буше и Спунера, трансферы и летние ошибки
Леонтьев, Якупов: спецрепортаж Шевченко про «Нефтехимик»
Срывы Ротенберга, СКА и ЦСКА в кризисе, преображение «Трактора»
Будущее Жафярова, «Авангард», Толчинский и Грицюк в СКА: live
Как стать скаутом клуба НХЛ, три года в «Авангарде», журналистика и хоккей
Итоги первого месяца КХЛ: лайв «СЭ»
Алтыбармакян: сенсационный старт «Лады», переход из СКА
Бурмистров: мощный старт «Спартака» / Жамнов — топ-тренер? / НХЛ
Плохой старт СКА, Мичков в Сочи, мощное начало Разина
Проблемы СКА и ЦСКА, Ларионов разрывает КХЛ, Мичков в запасе
Толчинский: уход из «Авангарда», Крылов, кричалка про ЦСКА
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Ковальчук: завершение карьеры, «Спартак», иностранцы с паспортом РФ
Разин: новички и молодежь «Магнитки», победа над «Авто»
Серебряков: почему не перешел в СКА, симуляции Шестеркина
Билялетдинов, Жафяров, Яшкин: интервью с тренировки «Ак Барса»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Спунер назвал нынешний сезон лучшим в своей карьере