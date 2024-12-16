На какой арене играет СКА во второй половине декабря

СКА возвращается на «СКА Арену» после паузы на Кубок Первого канала-2024. Клуб из Санкт-Петербурга начинал сезон в Ледовом дворце.

Команда Романа Ротенберга проведет три ближайших домашних матча FONBET чемпионата КХЛ во второй половине декабря 2024 года на «СКА Арене». Петербуржцы примут 17 декабря (вторник) «Локомотив», 19 декабря (четверг) — «Торпедо», 21 декабря (суббота) — «Адмирал».

СКА играл на введенной в строй «СКА Арене» с февраля этого года до конца сезона-2023/24, который команда завершила в четвертьфинале Кубка Гагарина. После этого клуб выразил ряд пожеланий по улучшению арены, летом на стадионе случился пожар.

Официальная вместимость «СКА Арены» составляет 21 542 зрителя. В первом в истории домашнем матче на этом стадионе армейцы приняли «Сочи» (5:1) и установили рекорд КХЛ по посещаемости в закрытых помещениях — 21 481 зритель. 1 марта после стартовой игры первого раунда плей-офф против «Торпедо» клуб из Санкт-Петербурга объявил о мировом рекорде по количеству болельщиков — 23 905 человек.

Первым крупным турниром, который приняла «СКА Арена» в сезоне-2024/25, стал Кубок Первого канала с участием России, Белоруссии, Казахстана и сборной звезд мира КХЛ.

СКА после первой части регулярного чемпионата КХЛ занимает пятое место в Западной конференции, команда набрала 44 очка в 34 матчах.