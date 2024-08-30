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30 августа, 14:52

На Кинопоиске выйдет документальный фильм про финал Кубка Гагарина

Сергей Разин
корреспондент
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С 30 августа в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» можно посмотреть документальный фильм «Кубок Гагарина. Битва за мечту» о финальной серии сезона 2023/24, сообщается на официальном сайте КХЛ.

В съемках приняли участие главные тренеры «Металлурга» и «Локомотива» Андрей Разин и Игорь Никитин, игроки Егор Яковлев, Илья Набоков, Денис Зернов, Дмитрий Силантьев, Максим Березкин, президент КХЛ Алексей Морозов, легендарные российские хоккеисты Александр Овечкин и Евгений Малкин, стендап-комик Евгений Чебатков, хоккейные функционеры, родные и их близкие игроков, а также болельщики. Рассказчиками истории выступили известные комментаторы Денис Казанский, Роман Скворцов и Дмитрий Федоров.

«Металлург» в финале Кубка Гагарина обыграл «Локомотив» со счетом 4-0 в серии.

Источник: Сайт КХЛ
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