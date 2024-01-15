На матче «Северсталь» — СКА шайба попала в голову ребенка

Во время матча ФОНБЕТ регулярного чемпионата КХЛ между «Северсталью» и СКА (3:2) шайба вылетела на трибуны и попала в ребенка.

После инцидента игроки обеих команд просигнализировали бригаде скорой помощи о том, что ребенок получил травму. После попадания шайбы у него было рассечение на голове. Пострадавший в сопровождении взрослых и врачей покинул трибуну.

«Северсталь» одержала пятую победу подряд в КХЛ. Команда с 57 очками после 50 игр занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. У СКА 68 очков в 51 матче и третья позиция.