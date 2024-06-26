На «Сибирь-Арене» произошло короткое замыкание, факт возгорания не зафиксирован

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На «Сибирь-Арене» зафиксировано короткое замыкание, сообщается в Telegram-канале Государственного автономного учреждения Новосибирской области «Сибирь-Арена».
Отмечается, что сбой произошел в распределительной коробке за подвесным потолком третьего этажа. Факт возгорания не зафиксирован.
Пострадавших после инцидента нет, ущерб помещению не нанесен.
9 июня на «СКА Арене» произошел пожар. Сообщалось, что площадь возгорания составила около 225 кв.м.
«Сибирь-Арена» была открыта в августе 2023 года и является домашней ареной новосибирского клуба «Сибирь».