Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 01:17

Набиев — о дебютной шайбе в КХЛ: «Очень ждал этот гол, представлял каждую игру, что забью»

Сергей Разин
корреспондент
Telegram Дзен

Форвард «Салавата Юлаева» Артем Набиев подвел итоги матча FONBET Чемпионата КХЛ с «Северсталью» (2:0).

— Хорошая игра, соперник много владел шайбой, мы сыграли от простоты, — приводит слова Набиева официальный сайт клуба. — Самонов красавчик, первый сухарь в сезоне, здорово нас выручил. Все бились и выложились на сто процентов. Каждый внес вклад в победу.

— Как видели свою первую шайбу в КХЛ?

— Ефремов отдал на Черного, на него сместились двое, я открылся, осталось только попасть. Очень ждал этот гол, представлял каждую игру, что забью. Рад, что удалось забросить шайбу. До конца не верилось, что забил. Большое облегчение, что забросил.

— Что вам говорит Виктор Козлов перед матчами?

— Лично ничего не говорит, общая информация. С Владом Ефремовым давно играли уже, так что есть взаимопонимание.

— Насколько приятно забить еще и победную шайбу в день рождения клуба?

— Безумно приятно, очень рад представлять зеленые цвета и забить в день рождения «Салавата Юлаева».

После 28 игр «Салават» занимает 3-е место в Восточной конференции, набрав 38 очков. Череповчане находятся на 7-й строчке Западной конференции с 34 баллами после 29 матчей.

КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК Северсталь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу
Читайте также
Глава МИД Британии пообещал оказать поддержку взятому в плен под Курском наемнику
Судей заподозрили в нечестности. Что произошло после 16 тура РПЛ
Медведев назвал удары дальнобойным оружием по РФ нарушением «красных линий»
Россиянка Лысенко победила в кейрине на первом этапе Лиги чемпионов по велотреку
Биография Никиты Хайкина: история российского вратаря из Норвегии
Украинская журналистка призвала Илона Маска провести аудит на Украине
Сегодня
Вчера
Неделя