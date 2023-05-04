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Сегодня, 09:53

Наблюдательный совет ЦСКА рассмотрит вопрос усиления тренерского штаба хоккейного клуба

Виктория Кравченко
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Президент ЦСКА Игорь Есмантович заявил, что наблюдательный совет клуба КХЛ на ближайшем заседании рассмотрит отчет о прошедшем сезоне.

«Заседание наблюдательного совета состоится в ближайшее время, на нем будет представлен отчет по пройденному сезону. Мы проработаем вопрос тренерского штаба с Сергеем Федоровым позже. На наблюдательном совете решится, будем ли усиливать штаб или оставим его таким, какой он есть», — цитирует Есмантовича ТАСС.

В прошедшем сезоне ЦСКА стал обладателем Кубка Гагарина.

Хоккей
ХК ЦСКА (Москва)
Кубок Гагарина
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