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Сегодня, 11:29

Набоков полностью восстановился от травмы

Сергей Разин
корреспондент
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Вратарь «Металлурга» и «России 25» Илья Набоков полностью восстановился от травмы.

«Все отлично, я полностью восстановился от травмы. Я не знаю, сколько мне дадут сыграть матчей на Кубке Первого канала, это решит тренерский штаб. Я готовлюсь, а дальше посмотрим», — приводит слова Набокова ТАСС.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 27 матчей, в которых одержал 11 побед.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. В нем примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.

Источник: ТАСС
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
Илья Набоков
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