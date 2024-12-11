Набоков полностью восстановился от травмы

Вратарь «Металлурга» и «России 25» Илья Набоков полностью восстановился от травмы.

«Все отлично, я полностью восстановился от травмы. Я не знаю, сколько мне дадут сыграть матчей на Кубке Первого канала, это решит тренерский штаб. Я готовлюсь, а дальше посмотрим», — приводит слова Набокова ТАСС.

В текущем сезоне 21-летний россиянин провел 27 матчей, в которых одержал 11 побед.

Кубок Первого канала пройдет в Санкт-Петербурге на «СКА Арене» с 12 по 15 декабря. В нем примут участие сборные «Россия 25», Казахстана и Белоруссии, а также сборная мира КХЛ, составленная из легионеров КХЛ.