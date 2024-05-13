Набоков признан лучшим новичком КХЛ по итогам сезона

Сегодня, 20:49
Голкипер «Металлурга» Илья Набоков получил приз им. А. Черепанова лучшему новичку прошедшего сезона КХЛ. Спортсмен провел 66 матчей за клуб, одержав 39 побед и отразив 93,4% бросков. Хоккеист семь раз сохранил свои ворота «сухими»
В свой дебютный сезон во взрослом хоккее 21-летний Набоков смог стать самым ценным игроком плей-офф.
Также номинантами премии были Роман Канцеров из «Металлурга» и Антон Силаев из «Торпедо», дебютировавший в лиге в 17 лет. Награждение лучших хоккеистов состоялось на церемонии закрытия сезона КХЛ.