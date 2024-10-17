Начало матча «Амур» — «Северсталь» отложили из-за проблем со льдом

Старт матча между «Амуром» и «Северсталью» перенесен из-за технических проблем, сообщает пресс-служба хабаровского клуба.

Игра в Хабаровске была запланирована на 12.00 по московскому времени. Позже стало известно, что старт игры отложен из-за проблем со льдом. Матч планировалось начать в 12.20 мск, потом в 12.45 мск. Теперь ориентировочное время — 14.00 мск.

«На льду происходит что-то очень интересное... но не хоккей!» — говорится в сообщении «Амура».

«Северсталь» набрала 18 очков за 16 матчей и располагается на пятом месте в таблице Западной конференции. «Амур» с 12 баллами после 15 игр занимает 11-ю строчку на «Востоке».