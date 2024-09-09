Наиль Якупов признан лучшим форвардом недели в КХЛ

КХЛ определила лучших игроков первой недели сезона-2024/25.

Лучшим форвардом стал Наиль Якупов из «Куньлунь Ред Стар», на счету которого 4 (3+1) очка в трех матчах.

Лучшим защитником недели признан Ник Эберт из «Автомобилиста» — автор 3 (2+1) очков в двух матчах с показателем полезности «+2». Вратарь «Локомотива» Даниил Исаев стал лучшим голкипером. На его счету две победы в двух матчах, в которых он отразил 95,83 процента бросков с коэффициентом надежности 1,00.

Лучшим новичком недели признан форвард «Металлурга» Андрей Козлов, который забросил одну шайбу.