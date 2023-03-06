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Сегодня, 11:27

Якупов — о третьей игре «Авангарда» с «Сибирью»: «Самое главное — хорошо начать»

Виталий Косик
Корреспондент
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Нападающий «Авангарда» Наиль Якупов поделился ожиданиями от третьего матча серии плей-офф КХЛ с «Сибирью».

«Чего ждать сегодня? Быстрого начала, потому что фанаты и стадион погонят хозяев. Нам главное — не отходить от своей игры, начинать так же, как мы начинали, и играть до конца. Самое главное — хорошо начать. Добавление в агрессии помогло во второй игре? Можно и так сказать. Но где-то мы удалялись очень плохо, где-то, наоборот, уверенно сдерживали, старались играть по уму, потому что не всегда хорошо, когда играешь активно и, бывает, «пролетаешь» и втроем остаемся. Нужно избежать ошибок, смотреть, как действует соперник, учитывать свои нюансы. Посмотрим, что из этого выйдет», — приводит слова Якупова YouTube-канал «Авангарда».

Якупов в 2 матчах плей-офф набрал 2 (1+1) очка. Счет в серии — 1-1.

Матч пройдет сегодня, 6 марта, в Новосибирске. Начало встречи — 15:30 мск.

Наиль Якупов
Хоккей
КХЛ
ХК Авангард
ХК Сибирь
Кубок Гагарина
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