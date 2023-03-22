Нападающего «Металлурга» Кошелева обвиняют в даче взятки за уклонение от армии

Ленинский районный суд Уфы рассматривает уголовное дело о даче взятки в отношении нападающего «Металлурга» Семена Кошелева, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

По информации источника, следующее заседание по делу состоится 4 апреля, планируется допрос подсудимого.

Уголовное дело в отношении 27-летнего хоккеиста поступило 17 января. Кошелев обвиняется в даче взятки должностному лицу в крупном размере. Он подозревается в даче взятки за уклонение от воинской службы и способствование в поступлении в уфимский университет, а также за сдачу экзаменов.

В текущем розыгрыше Кубка Гагарина Кошелев провел 8 матчей и набрал 4 (3+1) очка.