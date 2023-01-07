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Сегодня, 15:43

Нападающего «Спартака» Хохлачева дисквалифицировали на один матч

Мария Гусева
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Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ дисквалифицировал нападающего «Спартака» Александра Хохлачева на один матч, сообщает ТАСС.

В третьем периоде матча регулярного чемпионата КХЛ против «Торпедо» (2:5) Хохлачев ударил коленом форварда нижегородцев Александра Дарьина и получил удаление до конца матча. Также Хохлачев должен будет выплатить денежный штраф.

В сезоне-2022/23 Хохлачев провел 46 матчей и набрал 39 (14+25) очков.

«Спартак» занимает 7-е место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 49 очков в 48 матчах.

Источник: ТАСС
Александр Хохлачев
Хоккей
КХЛ
ХК Спартак (Москва)
ХК Торпедо (Нижний Новгород)
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