1 ноября, 12:30

Нападающего «Спартака» Морозова дисквалифицировали на месяц за кокаин

Игнат Заздравин
Корреспондент
Иван Морозов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок дисквалификации форварда «Спартака» Ивана Морозова с четырех лет до одного месяца, сообщает Telegram-канал юридического агентства «Клевер консалт».

В сентябре стало известно, что в допинг-пробе Морозова зафиксировали запрещенное вещество. 28 октября хоккеист признался, что употреблял кокаин.

«Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнерами, прошел реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до 1 месяца», — говорится в сообщении.

В сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ Морозов провел 64 матча и набрал 50 (19+31) очков. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 12 (5+7) очков в 12 играх.

В сезоне-2025/26 форвард провел 4 матча в регулярном чемпионате и отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

83

  • Солёный

    На эту программу всех направляют, кто попался. Не знаю как в РФ, если често, но в ряде стран загнивающего, любого водилу, кто попался гайцам хоть с капелькой наркоты, алокголя в организме, помимо лишения и штрафа, направляют на прохождение курса реабилитации от зависимости - без прохождения права не восстанавливают. И не важно, сколько ты употреблял, что, долго или разово.

    02.11.2025

  • bvp

    Понять и простить.

    01.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Да уж. Могли бы и на СВО.

    01.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    А если грохнуть человек 20 и извиниться?

    01.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Поделился )

    01.11.2025

  • alexb2025personal

    Наш Коллина у нас есть (причем не один). В игре Венеция-Рома один человек дал в дополнительное время два пенальти в ворота Венеции, которых не было, но Рома- клуб народный. Теперь есть и наш Синнер.

    01.11.2025

  • Иван

    отскочил

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    Вероника перед отставкой решила - хлопнуть дверью

    01.11.2025

  • Грег Хаус

    Ждём апелляцию ВАДА

    01.11.2025

  • Rep

    Как пел В.Высоцкий: страшно, аж жуть...

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетантик, решил докалякать свою ахинеку далекого от спорта? Милдронат не имеет стимулирующих свойств для организма и не является допингом. Ибо явлется востановливающим, по воздействию, фармакологическим средством.

    01.11.2025

  • evgeniy666

    А чего же медаль ещё не дали до кучи??

    01.11.2025

  • Sergey Sparker

    Неужели Промес и до хоккея добрался? Всю свинарню обеспечил порошком на годы вперед. Ай да РУСАДА, ай да молодцы! Наркоманам везде у нас дорога. Тьфу!!! Как это противно!!!

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилктантик, свою ахинейку неси дундучкам в массовочке. За 47 лет работы в спорте и 31 года тренерской работы, отлично знаю фармакологическое воздействие такого препарата, как мнльдоний (милдронат), советский аналог - рибоксин. За время спортвной жизни спортсменом, тренером и спорт.руководителем, не раз применял сам и использовал для воспитанников рибоксин, для быстрешего востановления сердца после повышенных физических нагрузок. Да и предмет "Физиология спорта" преподавали грамотные профессора в советском ИФК.

    01.11.2025

  • Dolphin75

    Спирт, ты даже не понимаешь смысла своей цитаты)))) "помогает быстрее насытить" и есть "стимуляция" Даже для дебила слово "помогает" должно что-то означать!

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Дилетантство далекого от спортивной фармакологии. Милдронат (мельдоний) помогает быстрее насытить миокард сердца кислородом после физических тренировочных и соревновательных нагрузок. Никакого якобы "стимулирующего" свойства этот фармакологический препарат не имеет.

    01.11.2025

  • Gordon

    Всё правильно. Он никого не обманывал, это не допинг, просто совершил дурацкую ошибку. Разве что месяца маловато, конечно, дали бы три-четыре.

    01.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Наркомана называют наркоманом. Что здесь не так??? Не надо меня учить, за собой следи. У тебя сигарета не прикуривается, я себе такого не позволял.

    01.11.2025

  • Проснись и пой

    А почему только спортсмены?

    01.11.2025

  • Dolphin75

    Кто наркоман? Запомни - тебя не уполномачивали развешивать ярлыки. Бросай эту плебейскую привычку!

    01.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Ладно, заканчиваем бессмысленный разговор. Мое мнение: наркоман должен быть наказан по всей законной строгости и это явно не один месяц. Такие люди вредят всей лиге КХЛ, делая ей большую антирекламу. И безусловно спортсмен должен быть примером для людей. Примером положительным. А каким примером может быть наркоман? Твое мнение: кокс не допинг, он не помогает. Наказание минимальное месяца выше крыши.

    01.11.2025

  • Dolphin75

    Это ты со своей колокольни делишь спартачей на адекватных и нет. Кокс - это точно не допинг. Он не помогает организму, а вредит. И по поводу "один раз не считается". Считается! Но наказание минимальное.

    01.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Читал комментарии на разных источниках. Ты не видишь, что люди говорят по этому поводу. Даже спартачи(которые адекватные) говорят то же самое. И ни одного умелого адвоката я еще не видел. В основном защитники пишут, что "кокс это не допинг" или "один раз не считается")) И это все. Вот и ты тоже самое.

    01.11.2025

  • Dolphin75

    А с чего ты взял, что большинство?

    01.11.2025

  • Футболист Сапогов

    ...У которых рюмка водки сама выпрыгивает из рук, а сигарета не прикуривается)) Это так хоккеиста обсуждаешь??? Это называется хамишь неизвестному человеку. А не задумавался, почему "оголтелых" здесь большинство? Наверное они правы.

    01.11.2025

  • Dolphin75

    "Сейчас вроде наркомана-хоккеиста обсуждаем" ____________________________________________ Наркомана я не обсуждаю. Хоккеиста, который попробовал кокс в своей жизни, и получил минимальное наказание, прессует масса с непонятным мне озверином в крови. Пытаюсь урезонить наиболее оголтелых

    01.11.2025

  • Пан Юзеф

    Как люто! (с).

    01.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Сейчас вроде наркомана-хоккеиста обсуждаем)) Я же не перехожу на вас, не говорю, что там выпригивает или высыпается)) Хорошие объяснения я прочитал - мощные. Вот также и ВАДА поступило.

    01.11.2025

  • fell62

    в курсе........

    01.11.2025

  • Dolphin75

    Для отчетности перед вот такими моралистами. У которых рюмка водки сама выпрыгивает из рук, а сигарета не прикуривается))

    01.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Да, и зачем тогда у него была программа реабилитации??? Не от одного же приема?

    01.11.2025

  • За спорт!

    Почему бы нет?

    01.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Тони Ли, а при чем здесь это?))) Внесен в запрещенный список, значит запрещен. И за это есть наказание.

    01.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Соленый, прочитай внимательно. Прошел реабилитационную программу!! Я думаю, там были серьезные проблемы. Не спроста все эти извинения!

    01.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Dolphin75 соглашусь, что воспитание детей во многом зависит от родителей. Но все равно куча случаев, когда в нормальных семьях, где прекрасные родители дети сбивались с пути. По поводу предьявы. Так это имеет место быть. Он сам признался, признался в зависимости. Как еще называть такого человека??? Наркоман. И это не предьява - это констатация факта. Человек потерял реальность.

    01.11.2025

  • Горын

    А чё на месяц? Понять и простить.

    01.11.2025

  • За спорт!

    Лишь бы исправился, да и всем соблюдать спортивный режим во время сезона нужно.

    01.11.2025

  • Adiоs Amigos R

    Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире!

    01.11.2025

  • Солёный

    Т.е. любой, кто глоток вина выпьет, сразу алокголиком становится? Нарокман - это тот, кто имеет зависимость... так же как и алконавт, игроман и пр...

    01.11.2025

  • Топотун

    Спирт, ты прелюбодействуешь с лвбт под кокосом ?

    01.11.2025

  • mdgrun

    Смешно.

    01.11.2025

  • 36

    с занесением в грудную клетку

    01.11.2025

  • Dr.metall13

    Хоть я и болельщик Спартака, не могу с вами не согласиться! Всё правильно сказали.

    01.11.2025

  • Tony Lee

    Так кокаин не допинг))

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    На энтом не сидять ... энто внюхають. Грамотеннее надоть быть.

    01.11.2025

  • Dr.metall13

    Я хоть и болельщик Спартака, но это очень смешно)))

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Покупал дуст для клопов, а там оказался марафет для себя.

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    НХЛ не подписало договор об принятии норм ВАДА, и не считает решения ВАДА обязательными к исполнению.

    01.11.2025

  • Як Цидрак

    Тото хоккейный Спартак колбасит, то 7-6, то 0-5, не надо ли всю команду проверить?

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Сугубо - с занесением! (На доску почета РУСАДА!).

    01.11.2025

  • Conquestador

    подбросили

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    И выплатить компенсацию за просроченные трудо-дни (вестимо - марафетом)

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Энтому марафетчику разом скостили срок "отсидки" в 48 раз! Интересно - а сколько годков БУРа накинет теперь ВАДА самому РУСАДА .. что б не повадна была такая невиданно-проплаченная щедрость амнистии самой гуманной антидопинговой лаборатории Мира (видать в честь грядущего праздника 108-й годовщины Великой Октябрьской Социалистичкской Революции) ..

    01.11.2025

  • 36

    Выговор!Строгий выговор!

    01.11.2025

  • Saiga-спринтер

    Энто скока же занесли в РУСАДА что-б за "извинительное поплаканье" скостить срок карцера в 48 (сорок восемь!!) разов. Теперича РУСАДАвцы могут много годков не думать об молочишке для детишек ..

    01.11.2025

  • SergeTche

    Он рассказал где взял?

    01.11.2025

  • Геннадий Хамидулин

    Индульгенция......

    01.11.2025

  • Питерский пёс

    ну и

    01.11.2025

  • wishesid

    А Каменева чего не возвращают или он не "извинился".Причем в отличии от этого "наркота" который понимал что делает, Каменев думаю не знал что ему дают , хотя хз.просто наказание не равнозначно одному за "извините",тяжёлое преступление в спорте прощают,а другому за препарат с недоказанной эффективностью лупят по полной

    01.11.2025

  • Rudrik31

    На учет к наркологу, права на стол - наркоше не положены, детей на контроль, а сажать за употребление нельзя(

    01.11.2025

  • Dolphin75

    А меня вот коробят такие заявы, как "он наркоман", и еще больше - "пример будут брать дети". Изучите понятие слова "наркоман". И воспитывайте своих детей так, чтобы у них не было даже мысли брать пример с кого-то недостойного. Это исключительно ВАША ответственность!

    01.11.2025

  • Прораб.

    Я, наверное, консервативен. И гне думаю, что он раз попробовал и всё.

    01.11.2025

  • Футболист Сапогов

    Мельдоний лекарственное средство с недоказанной эффективностью. Это мне пишет гугл и вики. Для милдроната как лекарственного средства отсутствуют научные доказательства эффективности. Это все оттуда же. Но я про другое. Кокс внесен в запрещенный список ВАДА? Внесен, значит должно быть соответствующее наказание. А не вот эти все "извинился перед партнерами" и прочая ерунда. Он наркоман и должен быть наказан по всем правилам. С него пример БУДУТ брать дети. Ты хочешь сказать, что не против того, чтобы твои дети(если они есть конечно) употребляли подобные "расслабляющие" средства??? Только честно? Давай тогда все это легализуем, это же расслабляет.

    01.11.2025

  • Djin Ignatov

    Не знаю вернули ли лицензию нашему РУСАДА ? После таких решений возвращать я думаю не надо ! Она и так погрязла в сомнительных решениях , вместо того чтобы вести борьбу с Допингом !

    01.11.2025

  • Rudrik31

    за что?

    01.11.2025

  • Dolphin75

    Мельдоний помогает преодолевать нагрузки. Это стимулирующий препарат, влияющий на физику. Нельзя ставить знак равенства между стимулятором и опьяняющим (расслабляющим) средством

    01.11.2025

  • Футболист Сапогов

    извинился перед болельщиками и партнерами))) Вот так и создаются такие странные прецеденты. Там Синнера на 3 месяца, здесь на 1 месяц. Все равные вроде, но получается, что другие ровнее. А кого-то за мельдоний на 18 месяцев, за вещество, которое на тот момент не было нормально изучено. Она, кстати, тоже извинилась, призналась. Даже по этому поводу конференцию большую(на весь) мир собрала. Про Валиеву воздержусь.

    01.11.2025

  • Dolphin75

    Почему?

    01.11.2025

  • Dolphin75

    К тому же употребление не наказуемо уголовно. В спорте - да, приравняли к допингу. Но это точно не помогает. Наоборот вредит

    01.11.2025

  • Dolphin75

    Ну попробовал человек. Все мы пробуем что-то. Он на этом не сидит. Признался и покаялся. Добрее надо быть

    01.11.2025

  • наркотики-зло!!! спортсмены,уличенные в их употреблении,должны безжалостно изгоняться из спорта....

    01.11.2025

  • Прораб.

    На вкус и цвет, как говорится...

    01.11.2025

  • fell62

    у него дисква 4 года от ИИХФ и ВАДА, просто в НХЛ на это смотрят сквозь пальци , в сборной он не играл.

    01.11.2025

  • Dolphin75

    Тоже нет

    01.11.2025

  • Прораб.

    Печально.

    01.11.2025

  • Питерский пёс

    когда он 4 отдыхал?

    01.11.2025

  • Dolphin75

    Нет

    01.11.2025

  • Прораб.

    Так ему же статья корячится. 228.

    01.11.2025

  • fell62

    А Кузю тогда почему на 4 года ?

    01.11.2025

  • Dolphin75

    Логично. Ибо кокс - явно не допинг, а скорее наоборот

    01.11.2025

  • Redis_redisich

    В аптеке, наверное, купил да?

    01.11.2025

  • НХЛ-СИЛА

    Надо было до одного дня сократить...

    01.11.2025

