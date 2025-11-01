Нападающего «Спартака» Морозова дисквалифицировали на месяц за кокаин

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) сократило срок дисквалификации форварда «Спартака» Ивана Морозова с четырех лет до одного месяца, сообщает Telegram-канал юридического агентства «Клевер консалт». В сентябре стало известно, что в допинг-пробе Морозова зафиксировали запрещенное вещество. 28 октября хоккеист признался, что употреблял кокаин. «Учитывая, что спортсмен признал свою вину, раскаялся, извинился перед болельщиками и партнерами, прошел реабилитационную программу, то впервые в истории России за подобное нарушение антидопинговых правил РУСАДА своим решением снизило применимую санкцию до 1 месяца», — говорится в сообщении. В сезоне-2024/25 FONBET чемпионата КХЛ Морозов провел 64 матча и набрал 50 (19+31) очков. В Кубке Гагарина-2025 на его счету 12 (5+7) очков в 12 играх. В сезоне-2025/26 форвард провел 4 матча в регулярном чемпионате и отметился одним голом и четырьмя результативными передачами.

Солёный На эту программу всех направляют, кто попался. Не знаю как в РФ, если често, но в ряде стран загнивающего, любого водилу, кто попался гайцам хоть с капелькой наркоты, алокголя в организме, помимо лишения и штрафа, направляют на прохождение курса реабилитации от зависимости - без прохождения права не восстанавливают. И не важно, сколько ты употреблял, что, долго или разово. 02.11.2025

bvp Понять и простить. 01.11.2025

Симон Вирсаладзе Да уж. Могли бы и на СВО. 01.11.2025

Симон Вирсаладзе А если грохнуть человек 20 и извиниться? 01.11.2025

Симон Вирсаладзе Поделился ) 01.11.2025

alexb2025personal Наш Коллина у нас есть (причем не один). В игре Венеция-Рома один человек дал в дополнительное время два пенальти в ворота Венеции, которых не было, но Рома- клуб народный. Теперь есть и наш Синнер. 01.11.2025

Иван отскочил 01.11.2025

Грег Хаус Вероника перед отставкой решила - хлопнуть дверью 01.11.2025

Грег Хаус Ждём апелляцию ВАДА 01.11.2025

Rep Как пел В.Высоцкий: страшно, аж жуть... 01.11.2025

Saiga-спринтер Дилетантик, решил докалякать свою ахинеку далекого от спорта? Милдронат не имеет стимулирующих свойств для организма и не является допингом. Ибо явлется востановливающим, по воздействию, фармакологическим средством. 01.11.2025

evgeniy666 А чего же медаль ещё не дали до кучи?? 01.11.2025

Sergey Sparker Неужели Промес и до хоккея добрался? Всю свинарню обеспечил порошком на годы вперед. Ай да РУСАДА, ай да молодцы! Наркоманам везде у нас дорога. Тьфу!!! Как это противно!!! 01.11.2025

Saiga-спринтер Дилктантик, свою ахинейку неси дундучкам в массовочке. За 47 лет работы в спорте и 31 года тренерской работы, отлично знаю фармакологическое воздействие такого препарата, как мнльдоний (милдронат), советский аналог - рибоксин. За время спортвной жизни спортсменом, тренером и спорт.руководителем, не раз применял сам и использовал для воспитанников рибоксин, для быстрешего востановления сердца после повышенных физических нагрузок. Да и предмет "Физиология спорта" преподавали грамотные профессора в советском ИФК. 01.11.2025

Dolphin75 Спирт, ты даже не понимаешь смысла своей цитаты)))) "помогает быстрее насытить" и есть "стимуляция" Даже для дебила слово "помогает" должно что-то означать! 01.11.2025

Saiga-спринтер Дилетантство далекого от спортивной фармакологии. Милдронат (мельдоний) помогает быстрее насытить миокард сердца кислородом после физических тренировочных и соревновательных нагрузок. Никакого якобы "стимулирующего" свойства этот фармакологический препарат не имеет. 01.11.2025

Gordon Всё правильно. Он никого не обманывал, это не допинг, просто совершил дурацкую ошибку. Разве что месяца маловато, конечно, дали бы три-четыре. 01.11.2025

Футболист Сапогов Наркомана называют наркоманом. Что здесь не так??? Не надо меня учить, за собой следи. У тебя сигарета не прикуривается, я себе такого не позволял. 01.11.2025

Проснись и пой А почему только спортсмены? 01.11.2025

Dolphin75 Кто наркоман? Запомни - тебя не уполномачивали развешивать ярлыки. Бросай эту плебейскую привычку! 01.11.2025

Футболист Сапогов Ладно, заканчиваем бессмысленный разговор. Мое мнение: наркоман должен быть наказан по всей законной строгости и это явно не один месяц. Такие люди вредят всей лиге КХЛ, делая ей большую антирекламу. И безусловно спортсмен должен быть примером для людей. Примером положительным. А каким примером может быть наркоман? Твое мнение: кокс не допинг, он не помогает. Наказание минимальное месяца выше крыши. 01.11.2025

Dolphin75 Это ты со своей колокольни делишь спартачей на адекватных и нет. Кокс - это точно не допинг. Он не помогает организму, а вредит. И по поводу "один раз не считается". Считается! Но наказание минимальное. 01.11.2025

Футболист Сапогов Читал комментарии на разных источниках. Ты не видишь, что люди говорят по этому поводу. Даже спартачи(которые адекватные) говорят то же самое. И ни одного умелого адвоката я еще не видел. В основном защитники пишут, что "кокс это не допинг" или "один раз не считается")) И это все. Вот и ты тоже самое. 01.11.2025

Dolphin75 А с чего ты взял, что большинство? 01.11.2025

Футболист Сапогов ...У которых рюмка водки сама выпрыгивает из рук, а сигарета не прикуривается)) Это так хоккеиста обсуждаешь??? Это называется хамишь неизвестному человеку. А не задумавался, почему "оголтелых" здесь большинство? Наверное они правы. 01.11.2025

Dolphin75 "Сейчас вроде наркомана-хоккеиста обсуждаем" ____________________________________________ Наркомана я не обсуждаю. Хоккеиста, который попробовал кокс в своей жизни, и получил минимальное наказание, прессует масса с непонятным мне озверином в крови. Пытаюсь урезонить наиболее оголтелых 01.11.2025

Пан Юзеф Как люто! (с). 01.11.2025

Футболист Сапогов Сейчас вроде наркомана-хоккеиста обсуждаем)) Я же не перехожу на вас, не говорю, что там выпригивает или высыпается)) Хорошие объяснения я прочитал - мощные. Вот также и ВАДА поступило. 01.11.2025

fell62 в курсе........ 01.11.2025

Dolphin75 Для отчетности перед вот такими моралистами. У которых рюмка водки сама выпрыгивает из рук, а сигарета не прикуривается)) 01.11.2025

Футболист Сапогов Да, и зачем тогда у него была программа реабилитации??? Не от одного же приема? 01.11.2025

За спорт! Почему бы нет? 01.11.2025

Футболист Сапогов Тони Ли, а при чем здесь это?))) Внесен в запрещенный список, значит запрещен. И за это есть наказание. 01.11.2025

Футболист Сапогов Соленый, прочитай внимательно. Прошел реабилитационную программу!! Я думаю, там были серьезные проблемы. Не спроста все эти извинения! 01.11.2025

Футболист Сапогов Dolphin75 соглашусь, что воспитание детей во многом зависит от родителей. Но все равно куча случаев, когда в нормальных семьях, где прекрасные родители дети сбивались с пути. По поводу предьявы. Так это имеет место быть. Он сам признался, признался в зависимости. Как еще называть такого человека??? Наркоман. И это не предьява - это констатация факта. Человек потерял реальность. 01.11.2025

Горын А чё на месяц? Понять и простить. 01.11.2025

За спорт! Лишь бы исправился, да и всем соблюдать спортивный режим во время сезона нужно. 01.11.2025

Adiоs Amigos R Да здравствует наш суд, самый гуманный суд в мире! 01.11.2025

Солёный Т.е. любой, кто глоток вина выпьет, сразу алокголиком становится? Нарокман - это тот, кто имеет зависимость... так же как и алконавт, игроман и пр... 01.11.2025

Топотун Спирт, ты прелюбодействуешь с лвбт под кокосом ? 01.11.2025

mdgrun Смешно. 01.11.2025

36 с занесением в грудную клетку 01.11.2025

Dr.metall13 Хоть я и болельщик Спартака, не могу с вами не согласиться! Всё правильно сказали. 01.11.2025

Tony Lee Так кокаин не допинг)) 01.11.2025

Saiga-спринтер На энтом не сидять ... энто внюхають. Грамотеннее надоть быть. 01.11.2025

Dr.metall13 Я хоть и болельщик Спартака, но это очень смешно))) 01.11.2025

Saiga-спринтер Покупал дуст для клопов, а там оказался марафет для себя. 01.11.2025

Saiga-спринтер НХЛ не подписало договор об принятии норм ВАДА, и не считает решения ВАДА обязательными к исполнению. 01.11.2025

Як Цидрак Тото хоккейный Спартак колбасит, то 7-6, то 0-5, не надо ли всю команду проверить? 01.11.2025

Saiga-спринтер Сугубо - с занесением! (На доску почета РУСАДА!). 01.11.2025

Conquestador подбросили 01.11.2025

Saiga-спринтер И выплатить компенсацию за просроченные трудо-дни (вестимо - марафетом) 01.11.2025

Saiga-спринтер Энтому марафетчику разом скостили срок "отсидки" в 48 раз! Интересно - а сколько годков БУРа накинет теперь ВАДА самому РУСАДА .. что б не повадна была такая невиданно-проплаченная щедрость амнистии самой гуманной антидопинговой лаборатории Мира (видать в честь грядущего праздника 108-й годовщины Великой Октябрьской Социалистичкской Революции) .. 01.11.2025

36 Выговор!Строгий выговор! 01.11.2025

Saiga-спринтер Энто скока же занесли в РУСАДА что-б за "извинительное поплаканье" скостить срок карцера в 48 (сорок восемь!!) разов. Теперича РУСАДАвцы могут много годков не думать об молочишке для детишек .. 01.11.2025

SergeTche Он рассказал где взял? 01.11.2025

Геннадий Хамидулин Индульгенция...... 01.11.2025

Питерский пёс ну и 01.11.2025

wishesid А Каменева чего не возвращают или он не "извинился".Причем в отличии от этого "наркота" который понимал что делает, Каменев думаю не знал что ему дают , хотя хз.просто наказание не равнозначно одному за "извините",тяжёлое преступление в спорте прощают,а другому за препарат с недоказанной эффективностью лупят по полной 01.11.2025

Rudrik31 На учет к наркологу, права на стол - наркоше не положены, детей на контроль, а сажать за употребление нельзя( 01.11.2025

Dolphin75 А меня вот коробят такие заявы, как "он наркоман", и еще больше - "пример будут брать дети". Изучите понятие слова "наркоман". И воспитывайте своих детей так, чтобы у них не было даже мысли брать пример с кого-то недостойного. Это исключительно ВАША ответственность! 01.11.2025

Прораб. Я, наверное, консервативен. И гне думаю, что он раз попробовал и всё. 01.11.2025

Футболист Сапогов Мельдоний лекарственное средство с недоказанной эффективностью. Это мне пишет гугл и вики. Для милдроната как лекарственного средства отсутствуют научные доказательства эффективности. Это все оттуда же. Но я про другое. Кокс внесен в запрещенный список ВАДА? Внесен, значит должно быть соответствующее наказание. А не вот эти все "извинился перед партнерами" и прочая ерунда. Он наркоман и должен быть наказан по всем правилам. С него пример БУДУТ брать дети. Ты хочешь сказать, что не против того, чтобы твои дети(если они есть конечно) употребляли подобные "расслабляющие" средства??? Только честно? Давай тогда все это легализуем, это же расслабляет. 01.11.2025

Djin Ignatov Не знаю вернули ли лицензию нашему РУСАДА ? После таких решений возвращать я думаю не надо ! Она и так погрязла в сомнительных решениях , вместо того чтобы вести борьбу с Допингом ! 01.11.2025

Rudrik31 за что? 01.11.2025

Dolphin75 Мельдоний помогает преодолевать нагрузки. Это стимулирующий препарат, влияющий на физику. Нельзя ставить знак равенства между стимулятором и опьяняющим (расслабляющим) средством 01.11.2025

Футболист Сапогов извинился перед болельщиками и партнерами))) Вот так и создаются такие странные прецеденты. Там Синнера на 3 месяца, здесь на 1 месяц. Все равные вроде, но получается, что другие ровнее. А кого-то за мельдоний на 18 месяцев, за вещество, которое на тот момент не было нормально изучено. Она, кстати, тоже извинилась, призналась. Даже по этому поводу конференцию большую(на весь) мир собрала. Про Валиеву воздержусь. 01.11.2025

Dolphin75 Почему? 01.11.2025

Dolphin75 К тому же употребление не наказуемо уголовно. В спорте - да, приравняли к допингу. Но это точно не помогает. Наоборот вредит 01.11.2025

Dolphin75 Ну попробовал человек. Все мы пробуем что-то. Он на этом не сидит. Признался и покаялся. Добрее надо быть 01.11.2025

наркотики-зло!!! спортсмены,уличенные в их употреблении,должны безжалостно изгоняться из спорта.... 01.11.2025

Прораб. На вкус и цвет, как говорится... 01.11.2025

fell62 у него дисква 4 года от ИИХФ и ВАДА, просто в НХЛ на это смотрят сквозь пальци , в сборной он не играл. 01.11.2025

Dolphin75 Тоже нет 01.11.2025

Прораб. Печально. 01.11.2025

Питерский пёс когда он 4 отдыхал? 01.11.2025

Dolphin75 Нет 01.11.2025

Прораб. Так ему же статья корячится. 228. 01.11.2025

fell62 А Кузю тогда почему на 4 года ? 01.11.2025

Dolphin75 Логично. Ибо кокс - явно не допинг, а скорее наоборот 01.11.2025

Redis_redisich В аптеке, наверное, купил да? 01.11.2025