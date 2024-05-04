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Сегодня, 10:35

Нападающие Квартальнов и Мухаметов покинули «Металлург»

Виктория Кравченко
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Нападающие Данила Квартальнов и Максим Мухаметов покинули «Металлург», сообщила пресс-служба команды.

В минувшем сезоне 25-летний Квартальнов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 24 матча и набрал 4 (3+1) очка, в 4 играх плей-офф результативными действиями не отметился. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина.

26-летний Квартальнов в нынешнем розыгрыше принял участие в 23 играх и набрал 3 (0+3) очка. Всего в КХЛ форвард провел 196 матчей и набрал 33 (9+24) результативных балла.
Данила Квартальнов
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
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