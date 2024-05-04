Нападающие Квартальнов и Мухаметов покинули «Металлург»

Нападающие Данила Квартальнов и Максим Мухаметов покинули «Металлург», сообщила пресс-служба команды.

В минувшем сезоне 25-летний Квартальнов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 24 матча и набрал 4 (3+1) очка, в 4 играх плей-офф результативными действиями не отметился. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина.