Нападающие Квартальнов и Мухаметов покинули «Металлург»

26-летний Квартальнов в нынешнем розыгрыше принял участие в 23 играх и набрал 3 (0+3) очка. Всего в КХЛ форвард провел 196 матчей и набрал 33 (9+24) результативных балла.
Сегодня, 10:35
Нападающие Данила Квартальнов и Максим Мухаметов покинули «Металлург», сообщила пресс-служба команды.
В минувшем сезоне 25-летний Квартальнов сыграл в регулярном чемпионате КХЛ 24 матча и набрал 4 (3+1) очка, в 4 играх плей-офф результативными действиями не отметился. В составе команды он стал обладателем Кубка Гагарина.